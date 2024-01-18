وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على إسرائيل.

وأضافت أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي، هجمات متبادلة بين حزب الله وفصائل متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا على "هدف جوي مشبوه" فوق البحر الأحمر، كان في طريقه إلى مدينة إيلات الإسرائيلية.

وتحدث الجيش عن "التحذير الذي سمع في أنحاء المدينة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف"، وقال إن "الحادث انتهى ولا خوف من وقوع حادث أمني".

وكان الجيش أطلق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وذكرت محطة إذاعية محلية أن دوي انفجار سمع نتيجة اعتراض تهديد جوي قادم.

وسبق أن كانت إيلات المطلة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن "تضامنا مع غزة".