وأضاف انتوني بلينكن في تصريحات من القاهرة، الخميس، في ختام جولته في الشرق الأوسط تمحورت حول الحرب في قطاع غزة، "أمن إسرائيل وإدماجها (في المنطقة) مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية".

ويختتم بلينكن جولته في المنطقة بالقاهرة، الهادفة إلى الحؤول دون اتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس إقليميا، حيث التقى العاهل الأردني في عمان الأحد، والرئيس الفلسطيني في رام الله الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية الأميركي للرئيس الفلسطيني تأييد واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية.

وفي إسرائيل، نبّه بلينكن الدولة العبرية من الكلفة "الباهظة" للحرب التي يدفعها المدنيون في قطاع غزة.

وقال بلينكن الأربعاء من المنامة إن عباس "ملتزم" بإصلاح السلطة الفلسطينية كجزء من الخطوات المستقبلية بعد حرب غزة.