واجتاح وسم "مراكش آمنة" مواقع "فيسبوك" و "إنستغرام" و "إكس"، مؤشراً على طي صفحة الزلزال المؤلمة وانطلاق ورش البناء، وإعادة البريق إلى قطاع السياحة.

ويُعد هذا القطاع، مجالا حيويا للاقتصاد المغربي، حيث ساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الدّاخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات، كما قدِّرت مساهمته في التّشغيل بِـ 550.000 منصب شغل مباشر، أيْ 5 في المائة من السّاكنة النّشيطة، حسب أرقام رسمية تعود إلى 2019، ذروة ما قبل الجائحة.

"نلتقي في مراكش"

بدوره، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى إطلاق حملة ترويجية عنوانها البارز "See You In Marrakech"، بمعنى نلتقي في مراكش. وتهدف المبادرة إلى بعث الثقة في نفوس السياح وطمأنتهم حول الوجهة المغربية التي تظل صامدة، رغم الكارثة التي ضربت الحوز في التاسع من سبتمبر الجاري.

وبث المكتب شريطا يُظهر استمرار تدفق السياح على مراكش، كما في السابق وبنفس الشغف. وظهر في الشريط سياح من كاليفورنيا الأميركية ومن تولوز الفرنسية ومن إسبانيا. كلهم يؤكدون أنهم يستمتعون بوقتهم في المدينة الحمراء، وأن الزلزال لم يزحزح إرادتهم في تمديد عطلتهم قيد أنملة.

في سياق متصل، أكد بيان صادر عن المكتب ذاته، التابع لوزارة السياحة، أن "كافة مهنيي القطاع مجندون اليوم، وربما أكثر من أي وقت مضى، من أجل ضمان تجربة سياحية متفردة لكافة السياح الوافدين على وجهة المغرب."



دعوة صريحة لتخطي الأزمة

من جانبهم، خرج فاعلون رسميون في شريط ترويجي، لإبراز مكامن قوة الصناعة السياحية في المغرب واستمرارها في تقديم خدمات ذات جودة عالية لسياح العالم. وقال حميد بنطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة: "لقد أصيب المغرب في قلبه، لكن شعبه تحلى بالصمود والتضامن."

واسترسلت رقية العلوي، رئيسة المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة: "اليوم، من المهم تذكير صناعة السياحة في العالم، أن مؤسساتنا مفتوحة وتستجيب لشروط الوقاية من الزلازل."

أما مريم الرميلي، رئيسة الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم، فشددت على أن "أبواب المطاعم المغربية مفتوحة في وجه الزبائن، وتعاملهم بنفس الحرفية والشغف."

فيما أكد حسن جناح، رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، أن "مرشدينا مستمرون في تأطير وإرشاد السياح."

احتضان الاجتماعات الدولية

ولعل أقوى رسالة أراد المغرب توجيهها إلى العالم بعد زلزال الحوز، التزام مدينة مراكش المغربية، باحتضان اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة بين 9 و15 أكتوبر المقبل، مثلما كان مقررا.

وهو حسب مراقبين، تكريس لمسعى المغرب لتأكيد قدرته على إدارة أزمة الزلزال وعدم تأثيرها على الاجتماعات السنوية التي يحضرها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والخبراء والأكاديميون في المجال.