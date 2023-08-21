تفاصيل الاحتجاجات

نشرت منصة "السويداء 24 الإخبارية" مقاطع فيديو ظهر فيها مئات المحتجين وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة، وفق "فرانس برس".

تأتي هذه الاحتجاجات النادرة في المحافظة بعد يوم من تظاهرات وإضراب عام احتجاجا على قرار الحكومة الأسبوع الماضي رفع الدعم عن الوقود، مما أثر سلبا على معيشة السكان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عاما من النزاع.

جاء رفع الدعم عن الوقود في وقت خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها، بينما يعاني أكثر من 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

السويداء هي معقل للأقلية الدرزية في سوريا، التي بقيت بمنأى نسبيا عن المعارك والاشتباكات خلال الحرب.

احتجاجات في درعا المجاورة

وكانت احتجاجات اندلعت، السبت، في محافظة درعا المجاورة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال إن عشرات السوريين تظاهروا هناك.

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على محافظة درعا، وهي مهد احتجاجات عام 2011، في عام 2018 ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا.

وفي ضواحي دمشق، احتج سكان مدينة جرمانا في الأيام الأخيرة على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين، منذ اندلاعها في عام 2011.