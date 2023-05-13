وكشف مراسلنا أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيدخل حيز التنفيذ في الساعة 22:00 بتوقيت القدس.

كما ذكرت مصادر مصرية أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن وضع حد لاستهداف المدنيين وهدم المنازل.

وهذا هو اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد، حيث تبادل الطرفان القصف الصاروخي، مما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن جهود الوساطة، التي تقودها مصر، ما تزال مستمرة في القاهرة.

وأضافت: "حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا".

وتابعت: "في المقابل، تؤكد إسرائيل أن وقف إطلاق النار لن يشمل التزاما بوقف القتال".

ومساء الجمعة، كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأوضحت أن المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسعت القاهرة مؤخرا عبر جهود وساطة لوقف القصف المتبادل.