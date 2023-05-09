ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، هم 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال و6 نساء، إلى جانب 3 من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فيما بلغ عدد الإصابات في الاقتحام الإسرئيلي للبلدة القديمة في القس 12 إصابة.