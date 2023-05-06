وقالت القوات إن "سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو (تعرضت لإطلاق نار) بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء".

ووجهت قوات الدعم السريع الاتهام إلى الجيش في الواقعة، حيث إن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وفق الدعم السريع.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أجلت السفير ووفده إلى مكان آمن.

وخلال 3 أسابيع من الصراع، تعرضت مقار وبعثات دبلوماسية في السودان إلى هجمات وعمليات نهب، دانها المجتمع الدولي.

ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى الخارج، في حين يجتمع السبت ممثلون للطرفين في جدة لإجراء محادثات.