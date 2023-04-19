وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوات الدعم السريع السودانية في بيان إنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي عند بدء القتال إلى الخرطوم.

وفي بيان، ذكرت "الدعم السريع": "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكانت قوات “الدعم السريع" قد نشرت مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.

وكان الجيش المصري ذكر أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.