وكتب السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، على حسابه بموقع "تويتر": "لقد وصلت إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظت على أصوات الرصاص والقتال المقلقين".

وأضاف: "أنا حاليا مع طاقم السفارة احتمي في مكان، كما يفعل السودانيون في الخرطوم وغيرها".

وقال إن تصعيد التوترات بين المكون العسكري إلى حد القتال المباشر خطير للغاية.

ودعا كبار القادة العسكريين إلى وقف القتال.

تعليق السفارة البريطانية

من جهتها، دعت السفارة البريطانية في الخرطوم رعاياها في السودان إلى البقاء في منازلهم، وقالت إنها تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات.

مفاوضات خلال ساعات