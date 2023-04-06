قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إن الدولة العبرية تتاهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.
نتنياهو يتوعد
قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت":
- سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم.
- ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف.
- ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
عدة أيام من القتال
- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة.
- وذكرت إسرائيل، وفق المصدر نفسه، أنها سترد على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان.
- من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان".
- يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.
- جاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".
- عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي الوزير يسرائيل كاتس: "الوضع يستدعي ردا قاسيا. دولة لبنان تتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها".