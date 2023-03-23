سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط، لكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض وموقع كل دولة من خط الاستواء.
فيما يلي وقت الصيام في عدد من الدول العربية:
- تونس 15 ساعة و45 دقيقة.
- السودان 14 ساعة و8 دقائق.
- الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة.
- مصر نحو 15 ساعة.
- العراق نحو 15 ساعة.
- ليبيا 15 ساعة و 30 دقيقة.
- البحرين نحو 14 ساعة و49 دقيقة.
- الإمارات نحو 14 ساعة و 41 دقيقة.
- عمان نحو 14 ساعة و 37 دقيقة.
- لبنان الأردن فلسطين سوريا حوالي حوالي 14 ساعة و30 دقيقة.