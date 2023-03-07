وأضافت الوزارة في بيان: "تقرر تحويل هبوط، الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية".

كانت عشرات الطائرات التي تحمل مساعدات وصلت إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر في 6 فبراير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، بتعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".