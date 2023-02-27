وأضافت أنه "تجري الآن عملية مطاردة لمنفذ عمليات إطلاق النار"، لافتة إلى وقوع اشتباك مسلح معه في منطقة شمال أريحا بالضفة الغربية.

وقال مسعفون إسرائيليون، إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار، على طريق سريع رئيسي بالقرب من البحر الميت وبلدة أريحا الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن "إصابات، بعضها حرجة، خلفتها عملية إطلاق النار الثانية، عند تقاطع (ألموغ) قرب أريحا".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أغلق عدة طرق في الأغوار، سعيا للوصول إلى منفذ إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل إسرائيليين اثنين على يد مسلح فلسطيني في مكان آخر بالضفة الغربية، واقتحام مستوطنين إسرائيليين بلدة فلسطينية ردا على ذلك.