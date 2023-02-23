ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ناقش مسألة المعابر مع الأسد في دمشق يوم 12 فبراير، أي قبل يوم واحد من إعلان موافقة الأسد.

وقال مصدر دبلوماسي كبير: "إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها كانت الحاجة الملحة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من أي طريقة كانت بحاجة إلى الوصول إليها".

وأعلنت الأمم المتحدة قرار الأسد بعد ساعات من لقاء مارتن غريفيث بالرئيس في دمشق.

وقال المصدر رفيع المستوى القريب من تفكير الحكومة السورية إنه يجب عدم الاستهانة بدور الإمارات في إقناع الأسد.

كما ذكر مصدر سوري ومسؤول تركي أن الإمارات لعبت دورا في إقناعه، بحسب رويترز.