أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن قواته أسقطت طائرة مُسيرة إيرانية الصنع في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر"، إن الطائرة المُسيرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاع لقاعدة دوريات شمال شرقي سوريا.
وكالات - أبوظبي
أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن قواته أسقطت طائرة مُسيرة إيرانية الصنع في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر"، إن الطائرة المُسيرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاع لقاعدة دوريات شمال شرقي سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر"، إن الطائرة المُسيرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاع لقاعدة دوريات شمال شرقي سوريا.