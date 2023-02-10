وتضمن العدد 7166 من الجريدة الرسمية في المغرب، الصادر في 2 فبراير الجاري، بيانا من وزارة الخارجية المغربية بشأن إنهاء مهام السفير.

ولم تشر وسائل إعلام مغربية إلى الأمر، إلا اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: "طبقا للتعليمات المولوية السامية، تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية".

وأضاف أن الأمر دخل حيز التنفيذ في يوم 19 يناير الماضي.

ومحمد بنشعبون غير موجود في فرنسا منذ أكتوبر الماضي، عندما استدعي من سفارة بلاده في باريس.

وعيّنه الملك المغربي محمد السادس في وقت لاحقا مديرا لصندوق استثماري يحمل اسمه.