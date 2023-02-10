وقالت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" لخدمات الإسعاف "تم تلقي بلاغ حول اصطدام سيارة بعدد من المشاة في محطة للحافلات في شارع غولدا مائير، في حي راموت في القدس".

وأضافت في وقت سابق "تقدم فرق نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لـ6 ضحايا، من بينهم شخصان في حالة حرجة، وشخصان في حالة خطيرة فاقدان للوعي ، وشخصان في حالة متوسطة".

وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية، أصيب فلسطيني بجروح، إثر قيام إسرائيلي بدهسه في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل، نقل الى مستشفى الأهلي بالمدينة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ "وفا" بأن "مستوطنا دعس المواطن سفيان محمد الجعبة (38 عاما) ولاذ بالفرار، ووصف مصادر طبية بالمستشفى إصابة المواطن بالطفيفة، حيث كسرت يده".