ونفذت قوة الواجب المشتركة "خليفة" عمليات قوات محمولة جواً واسعة للسيطرة على الأهداف العملياتية المحددة لها.

وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة إن عمليات قوة الواجب المشتركة "خليفة" تأتي استكمالاً لعمليات قوة الواجب المشتركة "زايد" وتمهيداً لعمليات لاحقة.

وأضاف أن فعالية خطة النيران المشتركة في تدمير الأهداف المعادية كانت العامل الحاسم في نجاح عمليات قوة الواجب المشتركة "خليفة".