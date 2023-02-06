وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات.

من جانبه قال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مواطنين في العراق وسوريا ولبنان شعروا بارتدادات الزلزال.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد تعرضت مناطق في القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة لهزة أرضية شعر بها السكان ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح مدى وقوة الهزة أو مصدرها.

وأصيب 22 شخصا بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا، أواخر نوفمبر، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وحدّد المعهد الأميركي وقتها مركز الزلزال على بُعد 170 كيلومترا شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

ويستخدم المعهد "عمقا ثابتا" يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية "أضعف من أن يمكن حسابها"، بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد.