ورحب الحجرف بجاسم محمد البديوي، مهنئا إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من فبراير 2023، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.

وأشاد الحجرف بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، قائلاً إنها "ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية الدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دوله الأعضاء وأبناء مجلس التعاون".

جاسم البديوي

من مواليد 22 فبراير 1968.

حصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد - إنجلترا في عام 1993م، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتا - الولايات المتحدة الأميركية في عام 1991.

شغل عدة مناصب دبلوماسية منها:

سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة 2022 - 2023م، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة 2017 - 2022.

كما كان رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 - 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الفترة 2016 - 2022.

سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا خلال الفترة 2016 - 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة 2013 - 2016.

نائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خلال الفترة 2012 - 2013، ونائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر عام 2011.

كما عيّن مستشاراً في سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية عام 2007، كما تم تعيينه بسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2001.

تم تعيينه بسفارة دولة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة 1997 - 2001، كما عيّن بسفارة دولة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993 - 1997.

وانضم البديوي لوزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992، كما مثل الكويت وترأس وفد بلاده في عدة مناسبات دولية.