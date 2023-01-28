وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم هو فادي عياش من مخيم شعفاط شمال القدس.

ويحمل عياش الهوية المقدسية الزرقاء، التي تخوّله الدخول البقاء في القدس والعمل في إسرائيل والتحرك فيها بحرية.

ويمنع سكان الضفة الغربية من دخول القدس وإسرائيل، إلا إذا حصلوا على تصريح من السلطات العسكرية الإسرائيلية، وبعد بناء الجدار العازل أصبح الوصول إلى إسرائيل عن طريق التهريب أمرا متعذرا للغاية.

ولا يعرف حتى الآن إذا كان عياش قد تصرف بمفرده أم أنه عنصر في فصيل من الفصائل الفلسطينية.

وكان عياش وصل في وقت سابق الجمعة بسيارة كان يقودها إلى مستوطنة النبي يعقوب، حيث فتح النار على مستوطنين أثناء خروجهم من كنيس، مما أدى إلى مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين.

ولا يبعد مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين عن المستوطنة كثيرا.