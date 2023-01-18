ووصل الرئيس المصري إلى دولة الإمارات للمشاركة في "قمة أبوظبي"، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة أبوظبي" تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث ستهدف "قمة أبوظبي" إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن بيان صادر عن البلاط السلطاني بأن "السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة صباح الأربعاء إلى دولة الإمارات، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".