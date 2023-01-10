وقال مصدر أمني يمني، إن دوي انفجار عنيف هز معسكر الحفا المخصص لتخزين الصواريخ وإعادة تطويرها لدى ميليشيات الحوثي جنوب العاصمة صنعاء.

وبحسب المصدر فإن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار صاروخ حوثي لدى محاولة نقله من مخازن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمهيدا لإطلاقه نحو المناطق المحررة.

وسبق أن ضرب المعسكر بشكل متكرر العديد من الانفجارات أدت لمقتل عناصر وخبراء بصفوف ميليشيات الحوثي والحرس الثوري الإيراني كان آخرها العام الماضي.

وبحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي نقلت الكثير من ورش ومعامل التصنيع العسكري التي يديرها خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني إلى خارج العاصمة صنعاء منها صواريخ بالستية نقلتها إلى "الجوف" و"تعز" و"الحديدة".