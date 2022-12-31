يأتي المشروع في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال تبني المبادرات الصحية النوعية التي تعنى بالرعاية الشاملة في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من صعوبات.

ويتضمن المشروع تأهيل وترميم وتجهيز مستشفيات محافظة شبوة بالمستلزمات الصحية، ورفدها بالكوادر والتخصصات الطبية لضمان سير عملها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين اليمنيين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع على مرحلتين تشمل الأولى تجهيز وتأهيل أربعة مستشفيات محورية تشكل أولوية فى المحافظة تليها المرحلة الثانية التي تشمل 12 مستشفى من المستشفيات المحورية في مختلف مديريات محافظة شبوة.

وأكد وكيل محافظة شبوة المساعد سالم النسي أهمية هذه المبادرة الداعمة للقطاع الصحي واحتياجاته في محافظة شبوة، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

بدوره أشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، د. علي ناصر الذئب بهذه المبادرة، مؤكداً أنها ستشكل نقلة في القطاع الصحي بالمحافظة، وتأتي ضمن جهود مؤسسة خليفة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي في المحافظة.