وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، في كلمتها: "سجلت أفغانستان أحد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج ثلثي سكانها إلى تلقي المساعدات الإنسانية، كما تزداد أوضاع النساء والفتيات سوءا، الأمر الذي يتطلب من المجلس أن يستجيب لهذه المُعطيات بشكل حازم".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الحفيتي بمجلس الأمن:

تدهور الأوضاع الأمنية تكشف الستار عما تواجهه طالبان من تحديات في مكافحة الأعمال الإرهابية، مثلما شهدنا في سياق الهجمات الأخيرة، ومنها على سفارة باكستان في كابل، والتي أدانتها دولة الإمارات، وسنواصل شَجب جميع أشكال العنف والإرهاب التي تزعزع أمن واستقرار البلاد.

في ظل المستجدات الأخيرة وعدم استجابة سلطات الأمر الواقع لدعوات المجلس، قد يميل المجتمع الدولي إلى وقف تعاملهم مع السلطات ومضاعفة محاولات عزلهم، إلا أننا لا زلنا نؤمن بأنه لا يوجد بديل عن الحوار، ويتماشى ذلك مع دعواتنا المستمرة إلى الانخراط المدروس مع سلطات الأمر الواقع، فالعزلة لن تؤدي إلا لتعنت المواقف ودفع طالبان نحو اتخاذ مواقف أكثر تطرفا.

يجب أن نركز على المجالات التي تثمر بنتائج ملموسة، فالمؤتمر الدولي الذي عُقد في بالي مؤخرا حول تعليم المرأة الأفغانية يعد مثالا على سعي الجهات الدولية لإيجاد سُبل يمكن من خلالها إحداث تغيير حقيقي.