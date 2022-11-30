وقال مصدر عسكري، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع طائرة أطلقتها جماعة الحوثيين على شبوة، وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى الهدف.

وفي سياق آخر، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الضغط على قبائل الجوف عبر شن عمليات خطف واعتداءات في محاولة للاستيلاء على أراضيهم وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

جاء ذلك عقب مواجهات مسلحة وقعت في المنطقة الفاصلة بين محافظتي عمران والجوف أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات وإفشال قبائل المنطقة لمخططها بمصادرة أراضيهم، لصالح قبائل موالية للميليشيات بمحافظة عمران.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الميليشيات اختطفت أحد أبناء قبائل "ذو محمد"، من مستشفى في صنعاء، حيث كان يتلقى العلاج وزجت به في أحد سجونها.

وتتهم الميليشيات الشاب المخطوف لديها، بأنه أحد الرافضين لانتزاع أراضي "وادي العادي" الفاصل بين محافظتي عمران والجوف من قبائل "ذو محمد" لصالح قبائل "سفيان" بمحافظة عمران.