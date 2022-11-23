وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت في المكان. لكن الشرطة لم تؤكد التقرير وقالت إن التحقيقات مستمرة.

وأشارت خدمة الإسعاف إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وفيات، لكن اثنين على الأقل من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة.

وأفادت أنباء بانفجار عبوة ناسفة في حقيبة كانت موضوعة عند إحدى محطات الحافلات بالقدس الغربية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما متناثرا في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

وجاء الانفجار بعد أشهر من التوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أمنية في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة في إسرائيل.