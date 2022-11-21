وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مقار أحزاب إيرانية معارضة تعرضت إلى قصف صاروخي داخل إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء كوية في أربيل.

وقال وزير صحة أقليم كردستان سامان البرزنجي إن حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى لمقتل شخص وإصابة 8 آخرين.