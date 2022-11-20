وأوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي عبر "تويتر"، أن "كوباني، المدينة التي هزمت تنظيم داعش، تتعرض لقصف" من جانب الطائرات التركية.

وأضاف في تغريدة أخرى: "بالإضافة إلى قرية ظهير العرب التي يسكنها نازحو رأس العين، الذين نزحوا قسرا بسبب الاحتلال التركي عام 2019".

وتابع شامي أن الطائرات التركية "قصفت قرية البلونية المكتظة بالنازحين قسرا من عفرين عام 2018".

وكانت وسائل إعلام كشفت أن الطيران التركي شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع قوات سوريا الديمقراطية، في محيط عين العرب وتل رفعت بريف الرقة، وعين دقنة بريف حلب.

وتأتي الغارات بعد أيام من اتهام أنقرة حزب العمال الكردستاني، بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول، بناء على ما اعتبرته "أوامر صدرت من كوباني".