وقالت ناشطة حقوقية في الحديدة، إن حريقاً هائلاً "اندلع في مخيم الجشة بمدينة الخوخة الساحلية الخاضغة للحكومة الشرعية، جنوب المحافظة، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم الذي يضم قرابة 1200 أسرة نازحة".

وأشارت إلى أن "عشرات الأسر النازحة باتت في العراء بعد أن فقدت خيامها وممتلكاتها في الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد".

وذكر مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة، في بيان أن "الحريق التهم 60 خيمة بالكامل، وتضررت عشرات المساكن المجاورة"، دون إشارة إلى خسائر بشرية.

ودعا محافظ الحديدة مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، والخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، والمنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة، إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحريق، الذي طال أجزاء واسعة من المخيم.

ويعد مخيم الجشة، أكبر مخيم للنازحين في الحديدة التي يخضع معظمها للحوثيين.