وأضاف الرئيس المصري، خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ "كوب 27"، أن "العلاقة بين القاهرة وواشنطن استراتيجية ولم تتغير على امتداد 40 سنة".

وأوضح أن لمصر استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، كما أطلقت أيضا مبادرة للحوار الوطني.

من جانبه، أوضح بايدن أنه سيناقش الكثير من القضايا مع نظيره المصري، إذ ستجري مناقشة قضية حقوق الإنسان.

وأكد أن 100 عام مرت على العلاقات الأميركية المصرية المشتركة، معربا عن أمنيته أن تزيد قوة العلاقات المصرية الأميركية، وأن يكون البلدين أقرب لبعضهما.

وقال بايدن: "مصر اتخذت موقفا واضحا بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا"، معربا عن "شكره لمصر للعبها دور الوسيط فيما يتعلق بما يطرأ من تطورات في غزة".

وأضاف بايدن أيضا أن مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27".

جولة بايدن