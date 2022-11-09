وقالت المديرية إنها تمكنت من تنفيذ العمليات عبر جهاز شعبة المعلومات التابع لها، موضحة أنه "تبين بعد التحقيق مع الموقوفين، تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية، وتجمعات دينية ومدنية مختلفة".

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، قد أعلن قبل أيام عن توقيف خلايا إرهابية هذا العام.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد "بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، 30 إرهابيا غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيات السورية والفلسطينية والمصرية"، وقد أحيلوا جميعا إلى القضاء المختص.

كما تبين من خلال التحقيقات معهم، أنه "خلال تواصلهم مع قيادات التنظيم في الخارج كانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سوريا أو العراق، فكانوا يشددون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال إرهابية فيه، كون الظروف في هذا البلد قد أصبحت مواتية لذلك".