وبحسب وكالة "وام"، فإن اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا، وجھود البلدين الصديقین لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاھتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة لافروف، مؤكدا على الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزھا.

وأعرب عبد الله بن زايد عن اعتزازه بمخرجات لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفلاديمیر بوتن، في سانت بطرسبورغ خلال الزيارة التي قام بھا رئيس دولة الإمارات إلى روسیا شھر أكتوبر الماضي والتي عكست النمو المتسارع في علاقات التعاون بین البلدين.

وعقب اللقاء، أقام الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مأدبة عشاء تكريما لوزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له.