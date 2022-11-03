المؤتمــر الصحفي المشتــرك لوزيري الخارجيــة الأردني أيمن الصفــدي والروسي سيرغي لافـروف:
أيمن الصفدي:
- تركيزنا كان على الأزمة السورية وبحثنا الخطوات الكفيلة بمواجهة الأوضاع في الجنوب السوري.
- المملكة الأردنية ستستمر بالعمل على حماية أمنها في مواجهة الأوضاع بالجنوب السوري.
- نحذر من التصعيد الإسرائيلي والوضع الراهن لا يمكن أن يقود إلا لتفجير دوامة عنف جديدة.
سيرغي لافروف:
- أجرينا مفاوضات مثمرة مبنية على أساس من الصراحة وأمامنا آفاق واعدة في مجالات التعاون المختلفة.
- روسيا ترحب بنتائج القمة العربية.
- هناك تطابق بين وجهة نظرنا وقرارات القمة العربية خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
- نشعر بالارتياح لاستئناف صفقة تصدير الحبوب بعد الضمانات التي قدمتها أوكرانيا للجانب التركي.
- طالبنا الأمين العام للأمم المتحدة بحث أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق الحبوب.