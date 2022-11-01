أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر:
- العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات.
- الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
- ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم.
- قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به.
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي:
- نؤكد على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
- نعول كثيرا على القمة العربية الإفريقية التي تعقد العام المقبل.
- نواجه أزمة صحة وغذاء.