وأعلنت حركة حماس أن المسلح الفلسطيني من أعضائها.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان إن الفلسطيني محمد كمال الجعبري، وهو من أعضائها، نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع.

ولم يُصب إيتمار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف من المستوطنة من المتوقع أن يحتل حزبه (الصهيونية الدينية) المركز الثالث في الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المستوطنة إن أربعة يهود أصيبوا في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في الخليل.

وأُعلن في وقت لاحق وفاة أحد هؤلاء المصابين، وهو رجل في منتصف العمر. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقالت خدمة (نجمة داوود الحمراء) الإسرائيلية للإسعاف إن فلسطينيا أصيب أيضا بجروح طفيفة في الحادث.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد أفراد طاقمها في الخليل أصيب في كتفه بنيران إسرائيلية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على ذلك.