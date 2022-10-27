ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بكارل نيهامر والوفد المرافق له، وهنأه باليوم الوطني لجمهورية النمسا الصديقة الذي يوافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، معبرا عن صادق أمنياته للنمسا بتحقيق مزيد من التقدم والنماء.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية بالنسبة للبلدين مثل التكنولوجيا والطاقة والابتكار والأمن الغذائي وغيرها.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد ومستشار النمسا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية التحرك على جميع المستويات لتخفيف التوتر وتشجيع الحوار والتفاوض لتسوية الأزمات التي يشهدها العالم وذلك للتخفيف من آثارها السلبية سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الأمن الغذائي العالمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".