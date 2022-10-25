وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "وصل 42 ألفا و70 مهاجرا إفريقيا إلى اليمن، منذ بداية العام الحالي".

وأوضح البيان أن 92 بالمئة من المهاجرين هم من الإثيوبيين فيما البقية من الصومال.

وأشار البيان إلى أن "الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن لا يزال محفوفا بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين".

ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، سيما الصومال وإثيوبيا، حيث يقطع الآلاف منهم مسافات طويلة محفوفة بالمخاطر، وغالبا ما يتخذون اليمن طريق عبور نحو دول أخرى.