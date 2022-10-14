وقالت الهيئة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "خرائط النماذج العددية اعتبارا من مساء السبت تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

وأضافت: "تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد".

وتابعت الهيئة: "سيتم إصدار وصف تفصيلي بمكان سقوط الأمطار وكمياتها".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن "هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي سوف تشهدها مناطق عديدة من مصر خلال الخريف الجاري".