تأتي هذه الحملة بالتوازي مع الجهود المبذولة على الحدود الأردنية السورية، وهي المصدر الأكبر للمواد المخدرة في الأردن، حيث يشن مهربو المخدرات جهودا مكثفة لإدخال هذه المواد بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج أو ترويجها محليا بالتعاون مع أشخاص من داخل الأردن.

وطبقّت القوات المسلحة الأردنية قواعد جديدة للاشتباك على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا منذ مطلع العام الجاري 2022، لمنع محاولات التهريب المتكررة للأسلحة والمخدرات.

أسبوع أمني ساخن

ويعلن الأمن العام عن العمليات النوعية والتي يتم خلالها ضبط مواد بكميات كبيرة أو إلقاء القبض على أشخاص مصنفين بأنهم خطيرين. وشهد الأردن أسبوعا ساخنا تخللته قضايا نوعية بالإضافة إلى القضايا الصغيرة، التي لا يتم الإعلان عنها، أهمها:

القبض على تاجر مخدرات وضبط 600 ألف حبة مخدرة و510 كفوف من مادة الحشيش المخدرة في القضية.

مكافحة المخدرات والجمارك يحبطان محاولة تهريب 800 الف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري داخل مركبة.

مكافحة المخدرات والجمارك يحبطان محاولة تهريب 54 الف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في قطع ميكانيكية في مركبة.

القبض على مروجَين مصنفين "بالخطرين" بعد مقاومتهما وإطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم بالاضافة لأسلحة نارية.

ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية بحوزة ثلاثة أشخاص، قاموا بتخزينها داخل أحد المنازل تمهيداً لعرضها للبيع.

القبض على المتهم الرئيس في قضية محاولة تهريب مليون حبة مخدرة قبل أشهر.

كما وقّع مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيدالله المعايطة، ممثلاً عن الحكومة الأردنية، والسفير الأميركي في عمّان هنري ووستر، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون بين مديرية الأمن العام الأردني والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، التابع للحكومة الأميركية.

وتأتي هذه الاتقافية لتأطير التعاون القائم بين الجانبين، لدعم مكافحة المخدرات والجريمة، وتعزيز قدرات محاربتها والوقاية منها.

وبيَّن المعايطة أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة آفة المخدرات التي تعد جريمة عابرة للحدود، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، والاستفادة من التقنيات والعلوم الشرطية الحديثة في هذه المجال.

وقال السفير هنري ووستر إن "هذه الاتفاقية ستساعد الأردن على مكافحة تهريب المخدرات، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم، ودعم قوات الشرطة العاملة في جميع أنحاء المملكة".