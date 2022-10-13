وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل في اليمن".

واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على أن "ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كافة الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين وإنهاء هذا الملف".