وقال الجهاز في بيان إنه "اعتقل قبل عدة أسابيع ستة من سكان الناصرة واستجوبهم للاشتباه في سعيهم لتنفيذ انشطة إرهابية لصالح (داعش) داخل إسرائيل".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان إن المشتبه بهم "اجتمعوا للتحضير لشن هجمات"، وأن تحقيقه "يكشف تاثير داعش في إسرائيل".

في مارس الماضي، نفذ أحد المتعاطفين مع تنظيم داعش هجوم طعن ودهس في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعدها بعدة أيام تبنى التنظيم الإرهابي هجوما ثان بالرصاص قتل خلاله شرطيين في مدينة الخضيرة (شمال).