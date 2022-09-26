وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن وزير المالية سالم بن بريك، وقع اتفاقا رسمياً في العاصمة السعودية الرياض، مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، لتأجيل الديون، دون الإشارة إلى الفترة الجديدة التي تضمنها الاتفاق لدفع تلك الديون.

وأضافت الوكالة أنه جرى على هامش توقيع الاتفاق بحث الوزير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، ومنها الجانب التدريبي والتأهيلي للكوادر اليمنية في مجال المالية العامة والشفافية.

واستعرض وزير المالية اليمني، الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليا لتحسين المستوى الاقتصادي، لافتاً إلى ما حققته تلك الإصلاحات من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأكد المسؤول اليمني على مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق بن بريك إلى نتائج ومخرجات اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع المانحين والشركاء الدوليين لمناقشة الوضع الاقتصادي.

وأوضح، أن الحكومة تتعاطي بكل إيجابية مع كافة الشركاء الدوليين وملتزمة بعمل كل ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي.

وثمن وزير المالية اليمني الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من السعودية والإمارات لمساندة الحكومة خصوصا ما يتعلق باستكمال إجراءات الوديعة للبنك المركزي، ودعم اليمن في المشاريع الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أشاد السفير الأميركي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، مؤكدا استمرار بلاده في دعم تلك الإصلاحات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية.