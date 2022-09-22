وأضاف السيسي في كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ أن تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقما، يوما بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.

وطالب السيسي بالتحرك سريعا لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات.

وتابع: "ما لم نتحرك سريعا وبشكل متسق لوضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية".

وأعرب عن تطلعه لاستقبال قادة العالم في قمة المناخ التي تستضيفها مصر يومي 7-8 نوفمبر المقبل.