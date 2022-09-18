وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنياً كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.

ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لاسيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.