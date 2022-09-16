طعن النائب العام في دبي على حكم محكمة برفض ترحيل رجل بريطاني إلى الدنمارك، حيث يواجه اتهامات مرتبطة بمخطط للاحتيال الضريبي وغسل أموال.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، أن النائب العام عصام عيسى الحميدان طعن هذا الأسبوع على قرار محكمة في دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الرجل بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانية تسليمه.
تفاصيل القضية
- وزير العدل الإماراتي: اعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية في يونيو الماضي.
- الإمارات العربية المتحدة تعمل على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء، وفقا لوزير العدل الإماراتي.
- "التزام دولة الإمارات بالتعاون المشترك يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة"، وفقا لوزير العدل الإماراتي.
- أمرت محكمة في الإمارات العربية المتحدة البريطاني سانجاي شاه، المشتبه به الرئيسي في قضية احتيال ضريبي على أرباح الأسهم الدنماركية المعروفة باسم كوم-إكس، ومشتبها بهم آخرين بإعادة نحو 8 مليارات كرونة دنماركية (1.1 مليار دولار) إلى الدنمارك.
- تلقت هيئة الضرائب الدنماركية أنباء حكم المحكمة الإماراتية بارتياح بحق بأحد الأضلاع الرئيسية في قضية توزيعات الأرباح الضريبية.
- العام الماضي.. محامي شاه قال إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات وإنه حصل على مشورة مهنية قبل إجراء المعاملات.