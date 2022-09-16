وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، أن النائب العام عصام عيسى الحميدان طعن هذا الأسبوع على قرار محكمة في دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الرجل بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانية تسليمه.

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