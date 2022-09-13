وتمكنت فرق الإنقاذ المتخصصة من انتشال جثة من تحت الانقاض، ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين، وسط أنباء عن محاصرة أطفل ونساء تحت المبنى المنهار.

وقال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، فيصل شبول، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جميع الجهات المختصة متواجدة في المكان وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية والصحة وأمين عمان.

وأفاد بأن رئيس الوزراء وجه للتحقيق في أسباب انهيار العمارة وتحديد الجهات المسؤولة وأن العمل ما زال جارياً ولم تسجل أي وفيات.