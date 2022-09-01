وتمكنت فجر الخميس، وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من ولاية مدنين التونسية، في عملية استباقية من الكشف عن كمية هامة من الأسلحة الحربية والذخيرة، وفقا لبيان من وزارة الداخلية التونسية.

وتمت العلمية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد تمّ حجز 11 بندقية نوع كلاشنكوف، و14 مخزن ذخيرة، احتوى على 4400 طلقة نارية من عيار 7.62.

وكان منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني التونسي، في الكشف عن ارتباط نفرين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية.