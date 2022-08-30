أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد، بإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء في أعقاب إطلاق نار واشتباكات متقطعة منذ صباح الثلاثاء.
وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" حدوث أضرار جرّاء سقوط قذائف على المنطقة الخضراء مصدرها منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي بغداد.
كذلك أشار مراسلنا إلى تعرض المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، واستهداف معسكر الشرف التابع للقوات العراقية في ذات المنطقة بقذائف صاروخية.
وكشفت مصادر طبية صباح الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلا.
الكاظمي يدعو للتحقيق
وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا"، مبينا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".
من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر، كما أعلنت الحكومة العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في جميع المحافظات.
دعوات عربية ودولية للتهدئة
- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس" و"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع".
- قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ما يجري في العراق يثير القلق، كما يضع سيادة العراق في خطر، مشيرة إلى أن التظاهر حق "لكن يجب حماية الممتلكات العراقية".
- الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قال: "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق"، مشددا على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، داعيا الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم لتجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.
- حذرت الجامعة العربية، من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء.
- البرلمان العربي دعا جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد، وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقا للدستور.