وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي في كربلاء بلغت حتى الآن 7 وفيات و6 مصابين".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، صباح الاثنين، أن عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل فرق الإنقاذ لحد هذه اللحظة بلغت 7 جثث فقط: 4 نساء ورجلين وطفل.

الحادثة وقعت مساء السبت، عندما كان عشرات الزوّار قرب الموقع الديني المعروف باسم "قطارة الإمام علي"، لتنهار صخور كبيرة، مع حصول فجوات أرضية، ما تسبب بسقوط عدد من الزوّار في الحفرة العميقة، وإصابة آخرين.

وتستخدم فرق الدفاع المدني، معدات الانقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح، ورفع الكتل الخرسانية، حيث تمكنت من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إحداث ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية، كما تمكنت من التواصل اللفظي مع بعضهم، لطمأنتهم.

وسادت حالة من الحزن والقلق في العراق، تجاه المحاصرين، خاصة وأنهم أنهوا يومهم الأول تحت هذا الركام، وسط ظروف بيئة صعبة، حيث عبر نشطاء ومعلقون عن تضامنهم مع المحاصرين هناك، وسط دعوات للحكومة بتكثيف أعمالها لإنقاذهم.